El mensaje reveleador del ángel de la guarda este 21 de julio para Libra, Escorpio y Sagitario

El ángel de la guarda llega todos los días con un nuevo mensaje esperanzador y de advertencia para guiar el camino de las personas. Este 21 de julio le transmitirá sus buenas vibras a los de Libra, Escorpio y Sagitario, por eso es importante que escuchen atentamente sus consejos.

Para la astrología cada signo tiene un ángel guardián que los acompañará durante toda la vida. Los creyentes lo invocan a través de la oración o de la meditación. También se puede prender una vela blanca en su honor. Cualquier cos que sea de agradecimiento servirá para recibir la luz divina que transmiten.

Libra

El arcángel Samael señala a los de este signo que hay una parte de tu pasado que no has podido olvidar y adelantó que probablemente haya un reencuentro. No hay que ponerse nervioso, solamente saber aprovechar el momento y disfrutar de ver a esa persona que tanto amaron años atrás. El encuentro será sanador y revelador.

Los guardianes de los humanos. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael recomienda no hacerle daño a esa persona que se está ilusionando contigo. En este caso es mejor sentarse a pensar y a analizar los sentimientos para no herir al de al lado. Las relaciones tienen que ser naturales y no forzadas, por eso es importante ser fiel a los sentimientos que uno lleva dentro.

Sagitario

El ángel Zadquiel adelantó que una persona te extraña y te quiere ver. Además llegará un nuevo miembro a la familia, por lo que traerá alegría y esperanzas. Una buena noticia llegará al final de la semana que les cambiará el panorama por completo. Hay que saber aprovechar las oportunidades y no dejarlas pasar.