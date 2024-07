Sol Pérez sabe cómo posar para la cámara y enamorar a sus seguidores

Una vez más, Sol Pérez demostró que sabe bien cómo posar para la cámara y enamoró a sus seguidores. En Instagram la siguen más de seis millones de personas que llenan sus publicaciones de corazones y comentarios. Uno de los últimos videos que subió no fue la excepción.

"Look listo", redactó Pérez y le llovieron los mensajes. "Bella por dentro y por fuera", "Inmensamente bella Sol. Te adoro", "Nadie como Sol. Buena mina, humilde y divina", "Diosa", "Te merecés todo", "Qué bomba" y "Sos un ejemplo de persona", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Sol Pérez se hizo conocida en los medios gracias a su trabajo como presentadora del clima en Sportia. "Nunca lo había pensado ni me lo había planteado dar el tiempo, incluso había hecho un casting anterior pero no había quedado. Al segundo fui porque me gustaba la televisión y finalmente fue algo que me acercó mucho a la gente para que me conozca", contó en diálogo con Diario Show.

Sol Pérez es abogada

Estudió abogacía, se recibió y su deseo de ser abogada pasó más por el hecho de tener un título universitario y saber defenderse que por el hecho de querer ejercer la profesión. Ella reconoció que decidió estudiar esta carrera porque es algo que le apasiona desde niña.

Sol Pérez enamora en Instagram

"El Derecho es algo que me interesa desde que tengo memoria: siempre tuve carácter fuerte y espíritu justiciero", señaló Pérez, tiempo atrás, en una entrevista.