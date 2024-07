Netflix agregó a su catálogo una de las películas más taquilleras de la historia

Sin dudas que Netflix es una plataforma que no deja de sorprender con estrenos de series y películas. Pero además los espectadores pueden disfrutar de clásicos del cine que siempre están vigentes a pesar del paso de los años. En julio, llegaTitanic para disfrutar en familia.

Titanic es una de las películas más taquilleras de la historia. El film de James Cameron logró superar los mil millones de dólares en recaudación en el año 1998. Los que la vieron no se cansan de recomendarla y de disfrutar de la excelente actuación de un joven Leonardo Di Caprio y de Kate Winslet.

Sin dudas que el romance que se cuenta en la película, que ahora tiene Netflix en su catálogo, es uno de los más recordados de los últimos años. La película fue ovacionada por todos y su excelente producción y adaptación dejó a más de uno con la boca abierta. El film logró obtener 11 Oscars, incluido el de mejor película del año.

Un historia de amor que cautivó al mundo. Fuente: Netflix.

Recordando el mítico hundimiento real del Titanic en el año 1912, James Cameron logró crear una obra maestra mezclando el drama romántico justamente con el cine de catástrofes. Por un lado, se aprecia la historia de Jack y Rose, mientras que por otra parte se buscó recrear el hundimiento del gigante tras chocar contra un iceberg. Ahora la historia está disponible en Netflix.

Tal fue el éxito de la película que también la canción de Celine Dion, “My heart will go on” se llevó todos los aplausos. Con todos estos argumentos no habrá más opción que sentarse a disfrutar en Netflix de 195 minutos a puro romance y temor por las consecuencias que dejó el hundimiento.

Mirá el trailer