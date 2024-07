Mascotas: estos alimentos quitan el sarro de los dientes de tu perro y mantienen un buen aliento

Cuidar la salud de nuestras mascotas requiere que tengamos en cuenta varios factores, uno de ellos es la limpieza bucal. A los perros no podemos lavarnos los dientes como normalmente hacemos los humanos, pero podemos optar por darle algunos alimentos que ayudan a quitar el sarro de sus dientes.Con simples ingredientes podemos evitar el mal aliento en el perro y también cuidarlo de ciertas infecciones.

Son alimentos naturales y que probablemente tengamos en el hogar. Un poco de estos condimentos o verduras en su comida diaria de vez en cuando harán que mejore su salud bucal. Estos alimentos tienen un efecto limpiador en los dientes del perro. Si tienes duda sobre posibles alergias de tu mascota, antes consulta a un veterinario.

Alimentos como la manzana pueden ayudar a quitar restos de comida de los dientes de tu perro. Foto: Shutterstock

El primer alimento que te recomendamos es el perejil. Esta planta además de ayudar a mejorar el aliento del animal le aporta fibra, vitaminas A, C, B1, B2, B9, D y K, potasio y ácido fólico. Sin embargo, debes procurar no darle todos los días ni en exceso. Solo una pequeña dosis será suficiente.

Segundo, puedes optar por darle una zanahoria congelada a tu perro. Esta verdura también ayudará a que los dientes de tu mascota estén más limpios y además disfrutan estar un tiempo mordiendo. Sin mencionar que también adoran su sabor y su textura. Si tu perro es pequeño es recomendable darle menos de una zanahoria.

La zanahoria mejora el mal aliento de tu amigo peludo. Foto: Shutterstock

Por último, el apio es uno de los alimentos con mayores beneficios para tu animal. El apio al igual que el perejil es un antioxidante natural que contiene potasio, fibra, vitaminas B, C y K y contribuye a la limpieza dental de tu perro, mejorando también su aliento. Todos estos ingredientes no perjudicarán la salud de tu animal si no son alérgicos y además brindarán muchos nutrientes a tu amigo de cuatro patas.