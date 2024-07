El emotivo mensaje de William Levy hacia sus hijos tras la separación con Elizabeth Gutierrez

William Levy sorprendió una vez más a sus seguidores en sus redes sociales tras declarar su amor por sus hijos tras la separación de su exesposa, Elizabeth Gutiérrez.

A través de sus redes sociales, el actor cubano sorprendió con un emotivo mensaje a sus hijos Kailey y Christopher Levy, quienes residen en la ciudad de Miami, donde siguen con sus planes, proyectos y sueños. "Creo que ya a estas alturas saben qué papi siempre está ahí. No importa la hora, ni la distancia. Ahí siempre para ustedes respaldándolos y cuidándolos. Ni la distancia ni la hora se interponen en mi trabajo como padre", revela en una de sus historias.

Al mismo tiempo, expresó “Love you papi princess. Mis ganas de verlos, triunfar y salir adelante son las que me llenan de fuerzas día a día. Esas si son ganas de las buenas. Aquí siempre para ustedes”.

Mensaje de William Levy hacia sus hijos. Fuente: Instagram.

Cómo quedó la relación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Tras confirmar la separación, Elizabeth Gutiérrez habló sobre como quedó su relación con William Levy respecto con sus hijos con el periodista y amigo Alejandro Chabán en su pódcast, Chabán Pódcast.

“Los dos estamos 100% presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido, de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia, creo que esa es la seguridad que uno como adultos les tiene que dar, que no se pierda esa seguridad de ellos. Y lo hemos, creo, que manejado bastante bien porque se sienten seguros con los dos”, explicó Gutiérrez.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron juntos 20 años.

Incluso, Gutiérrez aseguró que “tuvo la suerte de estar con sus hijos y eso da gracias a William, dado que fue un buen proveedor que siempre dio lo mejor”. “No había cosa que él no nos quisiera dar, o sea trabajó durísimo por todos, por mí, por sus hijos, por la familia. Entonces me siento muy afortunada de haber podido estar con mis hijos y lo volvería a hacer una y mil veces”, aseguró la exprotagonista de La venganza de Analia.

La relación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy duró 20 años. Los actores se vieron por primera vez en el 2002 mientras estaban en el reality show Protagonistas de telenovela. En el 2006 fueron padres su hijo, Christopher, y cuatro años después dieron la bienvenida a su hija, Kailey.