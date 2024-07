Netflix: el drama de época que debes ver si eres seguidor de Anne with an E y Los Bridgerton

El drama de época es el género que arrasa en Netflix. Algunas producciones como Anne With an E y Los Bridgerton fueron todo un éxito para la plataforma. Enamoraron a millones de personas alrededor del mundo mostrando historias de amor y vestuarios increíbles. Por suerte, para los seguidores de estas series, hay otras que puedes mirar si las extrañas.

"Cuando habla el corazón" es una de las producciones que también debes ver si amas los dramas de época. Al igual que las series nombradas anteriormente, se desarrolla en una época pasada y toca temas profundos como el amor y la amistad. También acá veremos personajes mujeres fuertes y empoderadas.

Un gran drama romántico para disfrutar sin parar. Foto: Netflix

La historia romántica de "Cuando habla el corazón" gira en torno a Elizabeth y Jack Thornton. Su relación, por supuesto, está llena de obstáculos y desafíos que deberán superar para poder estar juntos. Además, la serie se desarrolla en hermosos paisajes canadienses que le dan el toque final a esta producción.

Elizabeth es una joven maestra procedente de la alta sociedad de la ciudad, quien decide cambiar su vida y trasladarse a Coal Valley, un pequeño pueblo minero en la frontera con Canadá para dar clases en su escuela. Allí conocerá al alguacil del pueblo, quien tiene un problema con el padre de Elizabeth.

El pequeño pueblo carga con una tragedia terrible que agrega el drama que esta serie necesita. Foto: Netflix

Sin dudas, una serie que no puedes dejar pasar si quieres volver a enamorarte y a maratonear una serie como Los Bridgerton o si también extrañas a la serie que conquistó a millones de fans alrededor del mundo como Anne With An E.