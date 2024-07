María Becerra enamora a sus seguidores desde Ibiza con un traje de baño strapless floreado

María Becerra se encuentra disfrutando de unas vacaciones en el mar mediterráneo y desde allí dejó sorprendidos a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram que quedaron encantados con su nuevo álbum de fotografías. La cantante subió imágenes desde un lujoso yate para promocionar su nueva canción "Borracha".

La intérprete de "High" con el paso de los años se ha convertido en una personalidad icono de la música urbana y su estilo. Por eso, las fotografías de su traje de baño con el que marca tendencia en el verano europeo se llevó todas las miradas. Desde Ibiza, María Becerra logró juntar más de 1 millón de "me gusta".

Con una copa en la mano y en las increíbles playas de Ibiza, María Becerra se mostró en Instagram. Foto: @mariabecerra

En las playas españolas, Becerra posó muy canchera un traje de baño strapless enterizo muy particular. El modelo de maya luce un floreado en tonos shocking como el rojo, el azul, el fucsia y el verde, entre otros. Mientras que la parte de la bombacha se muestra muy cavada.

Además, María apostó a completar su look con algunos accesorios muy llamativos, esto se convirtió en una insignia de la artista. En esta ocasión se la pudo ver con aros rosados y anillos de una forma muy particular, de forma de flor. Mientras que también acompañó con un make up a la altura. Lució un mega delineado estilo cat eye en total black y una máscara de pestañas del mismo color.

Además, completó el look de traje de baño con el cabello recogido y su clásico flequillo. Foto: @mariabecerra

Los comentarios no tardaron en llegar y J Rei, su novio, se destacó con uno particular. El cantante de música urbana comentó "La que me pasaste por wp tenes que subir, ya la tengo de fondo de pantalla imagínate". María Becerra contestó "diossss! El me tiene de fondo de pantalla y de foto de perfil jajajajja, TE AMO DIOS".