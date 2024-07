Las cosas que no debes hacer en una primera cita, según la Inteligencia Artificial

Desde que la Inteligencia Artificial llegó a nuestras vidas todo ha cambiado, no sólo podemos crear imágenes llevando nuestra imaginación a la realidad o mejorar nuestros trabajos para el estudio, si no que también podemos sacar buenas ideas para el día a día. En esta ocasión, le consultamos a la IA qué cosas nunca deberíamos hacer en una primera cita.

Las respuestas de la Inteligencia Artificial se basan en búsquedas de Google, sacando información actualizada de películas, series, libros, música y más. En ese sentido, esta tecnología tiene una gran base de datos que le permite brindar este tipo de respuestas. También, la IA desarrolla un aprendizaje automático analizando búsquedas y visualizaciones.

Chequear el celular constatemente puede ser incómodo para tu cita. Foto: Archivo

En cuanto a las cosas que no deberías hacer en una primera cita, la IA arrojó que de ninguna manera puedes ser impuntual, ya que esto es algo fundamental para causar una buena impresión en la otra personas. También, debes tener precaución en elegir la actividad incorrecta, ya que actividades como el cine o concierto no permite que intercambies y hables con la otra persona, lo mejor es ir a un café, bar o dar un paseo.

Durante la cita es importante que tengas en cuenta algunas otras cosas, según la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, ten mucho cuidado en no hablar de tí mismo todo el tiempo, haz el esfuerzo para que la conversación fluya en ambos sentidos. De la misma forma, intenta no ser negativo, hablar de temas como tu ex, tus trabajos o problemas personales puede ser conflictivo, intenta pasar un momento divertido.

Es importante que te arregles para la cita, pero tampoco te disfraces. Lo ideal es que te sientas cómodo y seguro de ti mismo, según la IA. Foto: Archivo

Finalmente, la Inteligencia Artificial nos asegura que en una primera cita debemos beber moderadamente, ya que en el exceso de bebidas puedes decir cosas que luego te arrepientas. Además, chequear tu teléfono constantemente también puede ser incómodo para la otra persona, ya que puede parecer que no le estás prestando la suficiente atención.