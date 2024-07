El hábito de Julia Roberts que te ayudará a descansar y ser feliz en verano

Julia Robert es conocida por su actuación en la película “Comer, rezar, amar” basada en el libro Elizabeth Gilbert donde, la actriz emprende un viaje en buscar de la “felicidad” tras su divorcio.

Ahora, saliendo de la ficción, la actriz se sumó a una nueva iniciativa junto al psicólogo Jonathan Haidt, quien presentó su nuevo libro en el que asegura la forma de obtener un estado de felicidad absoluta y permanente.

El libro es ideal para chicas de 16 años o mujeres que superen los 50 años y promete modificar el pensamiento de muchas mujeres. Actualmente, es uno de los libros más vendidos de la temporada y se trata de La generación ansiosa.

La generación ansiosa es el nuevo libro que sigue Julia Robert. Fuente: Planeta Libro.

Julia Robert coincide con el libro “La generación ansiosa” y revela cómo ser feliz este verano 2024

Si bien Julia Robert es una excelente actriz, muchas veces recibió comentarios negativos sobre su apariencia física en sus redes sociales. En su momento, la actriz opinó: “Muchas personas sintieron la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de por qué publico una foto en la que me veo terrible. Me sorprendió cómo me hizo sentir”.

“Me quedé asombrada de como me hizo sentir aquello. Soy una mujer de 50 años y tengo claro quién soy, pero, aun así, aquellas palabras hirieron profundamente mis sentimientos. No entiendo por qué la gente no pudo ver la alegría, la belleza y la luz que desprendía aquella foto”, reveló.

Julia Robert fue criticada más de una vez sobre su apariencia física.

Por estos motivos, Robert confesó como vivirá este verano 2024 su vida. “Voy a intentar vivir más el presente, dejando de lado Instagram y evitando comparar mis vacaciones austeras con las de otras personas donde los destinos exóticos y el lujo tomarán todo el protagonismo. Vivir el presente, ser agradecida con lo que tengo y desconectar de todo el mundo para aprovechar cada momento con mi familia se convertirá en mi nuevo mantra y, aunque sé que la felicidad hay que trabajarla día a día, soy consciente que este libro ayudará a lograrla de manera más fácil y eficaz”, aseguró.