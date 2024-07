Jimena Barón se reencontró con su novio y aprovechó para subir la temperatura en redes

Como decenas de celebridades, Jimena Barón viajó en los últimos días a disfrutar de la final de la Copa América 2024 que consagró a la Selección Argentina como bicampeona del continente. Lo hizo junto a su hijo y finalmente, se unió su novio Matías Palleiro y juntos protagonizan uno de los álbumes de fotografías más hot de las redes sociales.

La actriz y cantante compartió con sus más de 6 millones de seguidores imágenes desde las playas de Miami en traje de baño junto a su pareja. Estas fotografías no tardaron en superar los 280 mil "me gusta" y Jimena Barón la acompañó con un texto que causó revuelo entre sus fans "me levanté un pbt", puso en referencia a su novio.

Jimena Barón y Matías Palleiro se mostraron felices desde las playas de Miami. Foto: @jmena

En las imágenes podemos ver a la joven pareja muy feliz. Jimena Barón optó por lucir un look veraniego simple. Una microbikini con un corpiño triangular de color violeta y una bombacha colaless muy cavada de color azul eléctrico y color verde neón. Terminó de completar su look con unos lentes estilo aviador.

Aunque la intérprete de "La Cobra" dió todo y pudo lucir su figura perfecta, el look que se llevó todas las miradas fue el de Matías Palleiro. El modelo lució un bañador que marca tendencia en el verano. Se trata de una bermuda de baño estampada en animal print.

El look arriesgado del novio de Jimena Barón se llevó todas las miradas y comentarios. Foto: @jmena

Los comentarios no tardaron en aparecer "amé el traje de baño de él", "el casamiento más esperado" son algunas de las respuestas de sus fans que enloquecieron al ver el microbikini de la cantante y el traje de baño de su novio. Esta pareja que se encuentra unida desde el año 2022 no deja de sumar seguidores de su relación.