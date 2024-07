Estas son las plantas que sí puede comer tu perro

Como sabemos, hay plantas que podemos tener en el hogar que no son compatibles con tener mascotas curiosas que huelen y quieren sus hojas. Estas son el laurel, aloe vera, lirios, muérdago, flor de pascua, entre otras. Pero hay otras que no son tóxicas para tu animal y aquí te contamos cuáles son.

Estas plantas que mencionaremos a continuación no sólo no son tóxicas para tu perro sino que también si las consume le aportarán algunos nutrientes. Si crees que tu perro es alérgico, lo recomendable es evitar el consumo de esto, pero de otra forma estas plantas no le harán daño.

Algunas plantas aromáticas como la albahaca ayudan a la salud de tu mascota. Foto: Shutterstock

Podemos encontrar plantas aromáticas como la albahaca. Esta planta aliviará los problemas estomacales de tu animal y ayudará también a reducir la tos y la irritación de garganta, en el caso que tenga. Otra planta común que podemos encontrar en el jardín y no hace mal a perros y gatos es el diente de león. Esta flor tiene un efecto diurético que favorece la salud de los riñones.

Para el estrés de los perritos, podemos encontrar que la planta valeriana es buena para su salud. Ayuda a reducir el estrés y estimular el sueño. En la misma sintonía, encontramos que el romero tiene propiedades antidepresivas y analgésicas, además que alivia los gases y el dolor de estómago.

Algunas plantas pueden convivir con tus mascotas en el hogar. Foto: Shutterstock

Estas y más plantas como el perejil, orégano y la alfalfa no son tóxicas para tu perrito y pueden convivir en paz en el hogar. Tampoco te asustes si la consumen ya que muchas ayudan a su salud.