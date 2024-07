No hay ninguna duda de que Nati Jota es amante del fútbol. En más de una ocasión lo dejó bien claro con el contenido que comparte en su cuenta de Instagram. Por eso, no es ninguna novedad que tras el triunfo de Argentina en la Copa América 2024, la comunicadora de OLGA compartiera un álbum de fotos celebrando.

El nuevo álbum de fotos de Nati Jota que conquistó miles de corazones

Las imágenes llamaron la atención de sus miles y miles de seguidores y conquistaron cientos de corazones. "El que es campeón del mundo y bicampeón de América festeja como quiere; en los hombros de Betu esquivando las luces del estudio o inventando una técnica para sacarle un pollo a Eial, que viene asomando hace horas", comenzó diciendo.

Y continuó: "No será el Hard Rock Stadium, pero hoy me toca llevar este programa que tan feliz me hace y fue desde acá. Un FOMO tremendo, sobretodo porque Qatar me mal/bien acostumbró a vivir los partidos más importantes de nuestras vidas en el lugar de los hechos..; pero lo lindo de esta Selección y de estas cosas es que no importa dónde ni cómo estés…".

Nati Jota en Instagram

"Puede ser muy bien, muy mal o más o menos; pero vas a estar por lo menos, un poco más feliz. GRACIAS ETERNAS", expresó Nati Jota y por último, añadió: "Homero Pettinato a vos también te quiero pero no había foto nuestra quizás estabas ocupado buitreando algo".

Luego, también Nati Jota aclaró: "FOMO: fear of missing out. Miedo a perderte de algo. Es decir cuando querés estar en un lugar y no estás y medio q vas a ver a todos en esa y más FOMO te va a dar. Puede pasarte también en una juntada con amigos que no fuiste, no necesariamente en una super final de Copa América".