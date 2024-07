La fuerte revelación de Lady Gaga sobre su vida privada

Lady Gaga es una de las mayores figuras del mundo artístico, una de mas mejores cantantes de los últimos tiempos. La artista trata de mantener bajo llave su vida privada, sin embargo en los últimos días reveló algo que dejó sorprendidos a todos sus seguidores. La revelación fue en torno a las relaciones sexuales.

La cantante señaló respecto de las relaciones sexuales: “Recuerdo a las chicas 'guays' cuando crecía. Todo el mundo empezó a mantener relaciones sexuales. Pero no fue muy guay mantener relaciones sexuales todo el tiempo. Fue mucho más guay ser fuerte e independiente", señaló Lady Gaga.

Pero lo más revelador llegó cuando Lady Gaga dijo: "No puedo creer que esté diciendo esto: no tengas relaciones sexuales. Estoy soltera ahora y elegí estar soltera porque no tengo tiempo para conocer a nadie. Entonces está bien no tener relaciones sexuales. Soy célibe, y puedo decir que el celibato está bien".

Talento innato. Fuente: Instagram.

También aclaró que "Está bien ser lo que quieres ser. No tienes por qué mantener relaciones sexuales para sentirte bien contigo misma. Si no estás listo, no lo hagas. Y si estás listo, utiliza condones", dijo durante una entrevista. Algunos años atrás Lady Gaga señaló que no quería estar en pareja porque sentía que “tengo esta extraña cosa de que si duermo con alguien ellos van a llevarse mi creatividad a través de mi vagina".

Lady Gaga es una artista excéntrica reconocida a nivel internacional que no deja de triunfar. Sobre teber hijos, tiempo atrás señaló: “Realmente quiero tener una familia, realmente quiero cuidar de mis hijos”. “Tener a mis propios hijos será como tener tres pequeños monstruos conmigo todo el tiempo. Probablemente no serán fanáticos, probablemente odiarán mi música, quién sabe”, añadió.