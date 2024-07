El mensaje especial del ángel de la guarda para este 15 de julio para Aries, Tauro y Géminis

Este 15 de julio el ángel de la guarda tiene un mensaje especial para las personas de Aries, Tauro y Géminis. Es importante prestar atención a los consejos de los guardianes, ya que actúan como una especie de guía para orientar la conciencia y poder actuar por el bien común.

La astrología le asigna un ser celestial a cada signo por lo que todas las personas están protegidas desde que nacen hasta que mueren. Se puede invocar al ángel con una oración, una vela o bien meditando para agradecer todo lo que hace por nosotros día a día.

Aries

El arcángel Samael les señala a los de este signo que no todo lo que brilla es oro y que muchas veces las personas no se muestran como son. Por eso se aconseja no confiar en todo el mundo y conocer bien a los seres que nos rodean para poder depositar la confianza para no sentir desilusiones.

Siempre traen amor. Fuente: Shutterstock.

Tauro

El ángel Hamabiel recomienda no creerle a las personas que solo te adulan, generalmente están cerca para sacar provecho. En los próximos días llegará una buena noticia que les cambiará el rumbo por completo. Es cuestión de saber aprovechar las oportunidades que se les van presentando.

Géminis

El ángel Ambriel de Géminis recomienda nunca dejar de creer en uno. Lo importante es saber los valores que tienen y con eso saldrán adelante de cualquier situación. Todos cometemos errores, pero esta vez tendrán la oportunidad de repararlos y de ser perdonados.