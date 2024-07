Netflix: la película basada en hechos reales y que cuenta con la actuación de Meryl Streep y Tom Hanks

Netflix es una plataforma de streaming para todos. Está cuenta con miles de series y películas que te harán quedarte pegado al sillón junto a tu bote de palomitas y refresco favorito. Pero entre tantas opciones es difícil encontrar una que se adecue a todos tus gustos cinematográficos.

Para aquellos que buscan una película basada en hechos reales y con la interpretación de grandes estrellas como Meryl Streep o Tom Hanks, este es el título perfecto. Se trata de The Post, una historia sobre el periodismo estadounidense que desató toda una guerra con los medios.

Meryl Streep. Foto: Archivo.

¿De qué trata esta película?

Este thriller cuenta la historia detrás de la controversia de los Papeles del Pentágono y la lucha por la libertad de prensa. La película se sitúa en 1971 y sigue la historia del New York Times, periodico popular estadounidense. Ellos tenían una primicia sobre la guerra de Vietnam que comprometía al presidente Nixon.

Esto desató la furia de la presidencia y obligó al Times a abandonar su publicación. Sin embargo, el Washington Post, dirigido por Katharine Graham (Meryl Streep) y su editor Ben Bradlee (Tom Hanks), entra en medio de la polémica. Ellos luchan por publicar los documentos, enfrentando amenazas legales y morales.

No te pierdas el tráiler de esta película

The Post fue elegida por el National Board of Review como la mejor película de 2017. También fue reconocida por la revista Times y el American Film Institute como entre los 10 mejores films de 2017. The Post fue nominada a los Premios Oscar y los Globos de Oro por todo su elenco.