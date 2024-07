¿Lo extrañas? El significado de soñar con un ex

Los sueños suelen provocar sensaciones tanto positivas como negativas en el mundo de las personas. Al despertar algunos recuerdan lo que soñaron mientras que otros días directamente su mente no registró lo que ocurrió en el mundo onírico. Los psicólogos se han dedicado a estudiar el significado de los sueños y las manifestaciones del subconsciente durante la noche.

Soñar con un ex

Algunos se despiertan perturbados o raros cuando durante la noche el sueño fue con una ex pareja. Pero los expertos señalan que no siempre esto tiene que ver con un interés romántico en esa persona. Eso puede relacionarse a que hayan recibido un estímulo que asocian con el ex. Puede ser un perfume, un objeto o algo similar que se vivió con esa pareja. Por lo tanto, en ese caso no hay de qué preocuparse.

Otros sueñan que tienen relaciones con su ex y en este caso se echa de menos la intimidad que tenían con esa persona. Es como que una parte está buscando consumar ese deseo. Si el sueño es recurrente y actualmente están en pareja, el inconsciente busca satisfacer algo de lo que carecen en este momento.

A veces se extraña a un ex. Fuente: Shutterstcok.

Por otra parte, los psicólogos señalan que soñar con un ex se vincula con la necesidad de cambio, especialmente cuando no pasó mucho tiempo desde la ruptura. Lo que aconsejan es transformar la rutina para poder acostumbrarse de una vez por todas a vivir sin esa persona.

Por último, si el sueño se vincula con volver con el ex, puede ser que lo sigan queriendo y busquen remontar la relación. Se asocia a un deseo oculto de volver con esa persona, pero como no se da en el mundo real, la mente crea esos escenarios en el mundo de los sueños para concretar el anhelo.