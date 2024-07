Quién es Gala Montes, la actriz que está distanciada de su madre

Gala Montes brindó detalles de su relación con su madre y rompió en llantos en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz contó los motivos por los cuales está distanciada de su progenitora desde hace un tiempo.

En su cuenta de Instagram, la actriz de Vivir de amor reveló que decidió irse a vivir sola, pero jamás dejar sola a su mamá. “Yo decidí independizarme, pero nunca deje sola a mi mamá, nunca y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que esté deprimida, de que tenga yo ansiedad, de muchas cosas”.

En ese sentido, aseguró desde los 18 años ella podía solicitar las ganancias de su trabajo, pero no lo llevó adelanto y generó complicaciones porque su madre quería la mitad. Incluso, reveló que fue medicada para manejar mejor la situación.

“Vivo en una relación abusiva, mi mamá es una mujer narcisista, una mujer que nos aplicaba la ley del hielo, una mujer que nos golpeaba también”, agregó.

El escándalo empezó luego de que la madre de la actriz acusó a su hija de dejarla sin trabajo y sin dinero luego de casi dos décadas de trabajar juntas. Durante 18 años de carrera, Crista fue la mánager de la pequeña actriz.

Gala Montes está distanciada de su madre. Fuente: Instagram.

Actualmente, se encuentra en Zumpango, donde dispone de familiares y la vida es más tranquila y económica. En este lugar, tiene sus propios negocios y cuenta con una pequeña cafetería que desea que crezca pronto.

“Decidí venir a Zumpango, porque acá está mi hermana. Mi cuñado me consiguió un ranchito para vivir. Siempre me ha gustado tener animales. Me vine acá porque es más barato y por salud”, comentó la madre de Gala Montes a la revista TV Notas.

Quién es Gala Montes, la actriz que está en conflicto con su madre

Gala Montes es actriz y cantante mexicana. Actualmente, es la malvada de la novela “Vivir de amor” logró ganarse el cariño y odio de los seguidores de la historia. Inició su carrera artística a temprana edad y logró resaltar en producciones como El Señor de los Cielos, La Mexicana y el Güero, Diseñando tu amor y Vivir de amor.