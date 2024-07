Esta es la película más graciosa de todos los tiempos según la Inteligencia Artificial

No sólo podemos usar la Inteligencia Artificial para lograr resolver grandes enigmas o realizar complejos trabajos, sino, también podemos usarla como una gran fuente de información para el entretenimiento. Incluso, para que nos dé respuestas que a veces requieren grandes debates sin su uso.

En este sentido, le consultamos a la IA que nos ayude a localizar la película de comedia más graciosa de todos los tiempos. Y no sólo nos dió un top 3 de las mejores si no también nos dijo el por qué recomienda estos clásicos del cine, que si aún no los has visto, no tienes tiempo que perder.

Charles Chaplin marcó un hito en la historia del cine de comedia. Foto: Shutterstock

El primero de la lista es "Tiempos modernos". Una obra maestra de Charles Chaplin que se estrenó en 1936. Este genio de la comedia pasó a la eternidad gracias a esta película. Aca podemos ver una gran sátira de la modernidad y la industrialización a través del humor físico. Pero además, como acostumbraba a hacer el comediante, la película tiene una fuerte crítica social.

En segundo lugar podemos encontrar otro clásico como "El jovencito Frankenstein". Una parodia del clásico libro de terror Frankenstein. La película fue dirigida por Mel Brooks en 1974 y está repleta de humor absurdo y momentos memorables.

La vida de Brian es una comedia que se convirtió en un clásico del cine. Foto: Archivo

En tercer lugar, nos encontramos con otro clásico de las películas de comida como "La vida de Brian". Esta película de 1979 marcó a toda una generación con una sátira religiosa. Narra la historia de Brian, un judío que es confundido con el Mesías. Otra comedia llena de humor negro, que no te puedes perder si aún no la has visto.