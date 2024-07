Netflix: la miniserie de 6 episodios que no te puedes perder si extrañas Anne With An E

Para todos los fans de la serie "Anne With An E" que se quedaron con ganas de ver más de esta historia, a partir de la repentina cancelación de la serie, Netflix tiene una solución. Se trata de una miniserie de sólo 6 capítulos disponible en la plataforma donde vamos a encontrar varias características similares a la inolvidable y emotiva serie que cancelaron.

Así como en "Anne With An E", en esta producción también seguiremos la historia de una joven que nos hará reflexionar sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Sobre todo, en una sociedad pasada, con normas y leyes más injustas y opresivas para las mujeres.

La miniserie está basada en un libro donde se mezclan hechos reales y ficción. Foto: Netflix

Se trata de la miniserie "Alias Grace". A través de episodios de sólo 45 minutos vamos a explorar la vida e historia de Grace Marks. Una mujer irlandesa con un pasado marcado por el dolor decide irse a Canadá. Allí, comenzará a trabajar como sirvienta pero todo cambiará cuando la acusan de asesinar a su patrón Thomas Kinnear y al ama de llaves Nancy Montgomery.

La historia está basada en hechos reales y está inspirada en una novela escrita en 1996 por la escritora canadiense Margaret Atwood. Esta escritora ya ha sido responsable de otros grandes éxitos como "El cuento de la criada", una serie en la que la historia también gira alrededor de la opresión a las mujeres.

La miniserie mezcla misterio, drama histórico y personajes complejos. Foto: Netflix

Una miniserie ideal para maratonear y olvidar el vacío que dejó la cancelación de la serie, que supo ser un éxito de Netflix, "Anne With An E". Una excelente producción que narra una historia que te mantendrá en vilo hasta el final, hasta conocer si su protagonista es la verdadera culpable o no.