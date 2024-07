Mónica Ayos enseñó el particular tatuaje que se realizó por Argentina

Mónica Ayos viene de familia de artistas. Sus padres, Víctor y Mónica, eran bailarines estables de las orquestas de los icónicos Mariano Mores y Osvaldo Pugliese. Ella se formó en danza y canto y así, acompañó a su familia a recorrer el mundo con su arte.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Como actriz, en Argentina, logró abrirse camino entre los grandes. Sin embargo, años atrás decidió emigrar a México junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos. Allí, comenzó de cero y ha protagonizado grandes producciones internaciones.

"Construí mi carrera sin prisa, pero sin pausa... a pulso, artesanal, con bases sólidas y pilares de códigos inquebrantables. Me vio crecer cual flor de loto, en medio de pantanos difíciles y pegué volantazos dignos de pistera", contó en una entrevista.

Y, Ayos, añadió: "Me dediqué a creer en mí y seguir mis sueños y mi vocación, eso fue desde mis 11 años arriba de un escenario y no lo cambió ni lo cambiará nada en el mundo (a menos de que sea un caso de fuerza mayor y no es mi caso)".

En Instagram, Mónica Ayos es una de las figuras que más activa está. Con frecuencia, sorprende a sus admiradores en la red con el contenido que comparte. Ahora, enseñó el particular tatuaje que se realizó por su país. "Desde el 2018 tatuada en mi piel, desde siempre en mi corazón", expresó.