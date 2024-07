Las plantas que debes evitar tener en el jardín para atraer las cucarachas

Durante el verano o el invierno las cucarachas son propensas a invadir las distintas partes de la casa, tanto la partes del jardín como el interior. Incluso, hay plantas que son propensas a atraer estos insectos. La cucaracha es un insecto que entran en a las casas y se relaciona con la suciedad dado que vienen de la calle.

Cuáles son las plantas que atraen las cucarachas

Existen varias plantas que pueden ser atractivas para las cucarachas, algunas de ellas son:

Plantas tropicales

Las plantas tropicales son atractivas para las cucarachas por varios motivos, como por sus hojas grandes dado que pueden guardar la humedad o por los frutos dulces que florecen. Incluso, debido a que pueden esconderse. Entre ellas se encuentran:

Bromelia

Crotón

Yuca

Palmera

Higuera

Orquídea

Monstera

Plantas del interior

Las plantas del interior son un “imán” para las cucarachas debido a las temperaturas muy moderadas y les pueden dar mucha agua. Las más activas son:

Areca

Ficus

Hiedra inglesa

Limonero pequeño

Olivo

Filodendro

Árboles cítricos

Intenta no poner árboles cítricos en el interior o exterior de la casa debido a que tienen una doble función: no brindan alimentos y decoran, por lo que prescindir de estos no es bueno. En este caso se puede colocar hojas de laurel para que figuren y así mantener el árbol. Algunos de ellos son:

Naranjos

Mandarinos

Limoneros grandes

Toronja (árbol del pomelo)

Limero

Los naranjos son plantas atractivas para las cucarachas. Fuente: Freepick

Plantas frutales y con flor

Al igual que con los cítricos, estas plantas son atractivas para las cucarachas. Cuando se encuentran en maceta y es un espacio interior, cuando más pueden atraer:

Lirio

Manzano

Platanero

Fresero

Girasoles

Los manzanos son plantas que aman las cucarachas. Fuente: Freepick.

Sin embargo, existen plantas que pueden impedir las cucarachas y algunas de ellas son: