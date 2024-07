El mensaje renovador del ángel de la guarda este 11 de julio para Aries, Tauro y Géminis

El ángel de la guarda siempre está presente para acompañar. Este 11 de julio llega con un especial mensaje para los de Aries, Tauro y Géminis. Es importante prestarle atención porque la astrología señala que hay un guardián para cada signo. Siempre está presente para acompañar en los malos y buenos momentos.

Además, se puede invocar la presencia del ángel a través de la meditación respirando profundamente y concentrándose en su figura. También se puede prender una vela en su honor y agradecerle por su acompañamiento y consejos diarios. Cualquier cosa para tenerlo presente es válida.

Aries

El arcángel Samael señala a los de este signo que es momento de realizar una limpieza energética en su vida. Para eso necesitarán desechar a todas aquellas personas con malas vibras que no se alegran con sus logros. Después pueden prender una vela para invocar la presencia del ángel y agradecer.

Es importante invocarlo. Fuente: Shutterstock.

Tauro

El ángel Hamabiel aconseja que no gasten más dinero del que tienen. Siempre es bueno tener ahorros y no desperdiciar la plata que tanto cuesta ganar. Pronto llegarán tiempos de buena fortuna y abundancia por eso es importante cuidar todo para no derrocharlo de un día para el otro.

Géminis

El ángel Ambriel les dice a los de este signo que todo en la vida pasa por algo, por eso no tienen que amargarse cuando las cosas no salen como las esperaban. Es cuestión de aprender a salir adelante. En poco tiempo una nueva persona aparecerá y los hará muy felices.