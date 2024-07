¿Salió del closet? La sorprendente declaración de Nicki Nicole sobre su intimidad

Luego de haberse separado de Peso Pluma, Nicki Nicole está enfocada más que nunca en su carrera y hasta el momento no ha confirmado nada sobre su vida amorosa. Sin embargo, la artista hizo una revelación desde España donde participó en una charla con Lit Killah y los streamers Carrera, Nil Ojeda y Spreen en el ciclo Casa Madrid.

Durante la charla relajada Nicki Nicole respondió a la siguiente pregunta sobre su orientación sexual: “¿Sos bi o te gustan (las mujeres)?” y la respuesta sorprendió a más de uno: “¿Sabes que yo últimamente creo que también?”, señaló la cantante. Al instante se dio cuenta de su error al decirlo en público y señaló: “¡Uy! ¿Para qué lo dije?”.

La respuesta fue inmediata y Velasco le dijo a Nicki Nicole que salió del closet. Desde que la traicionó Peso Pluma la compositora no se ha mostrado con ninguna otra persona en público. La separación fue muy dura por la exposición que sufrió y las heridas solamente se fueron curando con el tiempo, según sus propias declaraciones.

No para de triunfar. Fuente: Instagram.

“Siento que quizás una persona que es más una celebrity, o que es parte de lo que es el mundo mediático, dice ‘qué bueno, puedo aprovechar esto para salir en la tele’. A mí me da mucha timidez. Yo en mi música me explayo, pero los medios de comunicación y sobre todo los medios amarillistas, son cosas que no me gustan. No disfruto de ver mi nombre en un título al prender la tele”, contó Nicki Nicole.

Además, Nicki Nicole recordó sus primeras apariciones en el mundo de los medios y señaló que su vida hizo un cambio y además de la música, la gente pensó que era una persona mediática. Para la cantante ese momento no fue nada sencillo e incluso tuvo que lidiar con ataques de pánico.