Nati Jota enamoró a más de uno al lucir una camiseta argentina

Un día más, Nati Jota se llevó todas las miradas en Instagram. Esta vez lo hizo al lucir una camiseta argentina. En las redes sociales, la comunicadora de OLGA es muy activa y con frecuencia acapara la atención de los internautas. Es raro que ella no esté con el teléfono en la mano.

"Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero la vida no nos lleva a ese límite", confesó en diálogo con María Laura Santillán.

Nati Jota enamora en Instagram

"Yo estoy en mi casa y estoy tirada con el celular y la verdad es que no estoy sola. Estoy conversando con gente, literalmente, capaz chateando por Whatsapp o también en contacto directo con tantos seguidores, estoy con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo y estimulado. ¿Qué será estar solo y que no pase nada? No tengo idea", reconoció.

Y agregó: "No estoy sola conmigo. Me pasa a veces que las actividades que requieren dejar el celular me cuestan. Por ejemplo lavar los platos. Me tengo que poner un podcast, música, o no lavarlos y que se acumulen".

Nati Jota, hermosa

Acto seguido, Nati Jota, admitió: "Sé que suena mal probablemente, pero yo lo fui descubriendo. Me incomoda. Es como la ansiedad de saber que nada va a interrumpir esa actividad. No sé cómo explicarlo".