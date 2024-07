La nueva indirecta de Jennifer Lopez hacia Ben Affleck tras la separación

Tras los rumores de separación con el famoso actor, Ben Affleck, Jennifer Lopez publicó una nueva canción de ruptura en su cuenta de Instagram. Se trata del tema “Cambia el paso” con un mensaje que indicaba “Feliz aniversario” dado que cumplen tres años de su estreno.

Los seguidores de Jeniifer Lopez no tardaron en sospechar que el mensaje iba para su exesposo, Ben Affleck. Incluso, algunas partes de las letras indican: “Su vida es mejor ahora sin él. Ella no necesita a nadie para estar bien. Ella no falla” o “Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir”. Sin dudas, las letras de las canciones muestra la fortaleza que tiene una mujer para superar cualquier ruptura amorosa.

Durante el video, se puede ver a Jennifer Lopez en una hermosa playa utilizando un outfit veraniego combinado con un minishort, un corpiño con brillos y una camisa blanca. La elección de la ropa y el escenario fortalecen la libertad y renovación que la canción busca transmitir.

Rumores de separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Días atrás, Ben Affleck retiró todas sus pertenencias que compartía en la mansión de Beverly Hills junto con Jennifer López, según la revista People. Sin embargo, otra fuente aseguró que Ben "continúa viviendo en su vivienda de Brentwood rental. Lleva ahí dos meses".

Tras los rumores de separación con el famoso actor, Ben Affleck, Jennifer López publicó una nueva canción de ruptura en su cuenta de Instagram.

La actriz y cantante de 54 años fue vista de nuevo en Los Ángeles tras su revelador viaje a Italia y Francia, en el que su marido no estuvo presente.

En las últimas fotos sacadas por la prensa, se puede ver a Jennifer López en su vehículo. En otra secuencia, uno de sus guardaespaldas la cubre con su saco para evitar que los fotógrafos la retraten. Las imágenes despertaron rumores sobre el estado anímico de la cantante y actriz, sobre las posibles razones por las que buscaba evitar a los paparazzi.

Ben Affleck y Jennifer Lopez reavivaron su romance a principios de 2021, luego de 17 años separados. Se comprometieron en abril de 2022 y se casaron en julio del mismo año.