El auspicio mensaje del ángel de la guarda para este 10 de julio para Libra, Escorpio y Sagitario

Este 10 de julio llega con un auspicioso mensaje del ángel de la guarda para los de Libra, Escorpio y Sagitario. Es importante que lo sepan escuchar y atiendan todos sus consejos para tener una vida más tranquila. Ellos son una guía para orientarnos a ser mejores personas.

La astrología le asigna un ángel guardián a cada signo, por eso es importante que sepan invocarlo a través de la meditación o de una vela en su honor. Los ángeles son seres celestiales que buscan que las personas tengan un paso por la tierra en paz y sin grandes problemas para resolver.

Libra

El arcángel Samael les aconseja a los de este signo que se prioricen. No siempre se puede estar disponible para todo el mundo. Lo importante es sentirse bien uno para poder ayudar al resto. Una buena noticia llegará a fin de mes que cambiará el panorama por completo.

Irradian amor. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael recomienda no quedarse sin ánimo simplemente porque alguien no los eligió o no los quiere como esperaban. Afuera hay gente esperando que la descubran. Es importante amar, pero también sentirse amado. Pronto la abundancia invadirá su vida.

Sagitario

El ángel Zadquiel aconseja no enojarse con aquella persona que tendrán que ver toda la vida. Es importante aprender a perdonar y a no ser rencoroso. Con los años verán que no hay nada mejor que estar en paz con las personas que uno quiere y ser buenos con los demás. La bondad será retribuida.