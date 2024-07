Rocío Sánchez Azuara volvió a perder la pelea por el rating

Rocío Sánchez Azuara conduce Acércate a Rocío en Azteca UNO. En en este programa, busca hablar de todo tipo de problemas y preocupaciones para que, en conjunto, se encuentre una solución. Los casos son reales, a pesar de los rumores que decían que eran montajes.

"Desde que me planteé mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales", reconoció la conductora en una entrevista. "No soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras, si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso", añadió.

Por su parte, en ese horario y con el afán de ganar la pelea por el rating, Las Estrellas apuesta a Como dice el dicho. Es una serie de antología mexicana producida por Genoveva Martínez y creada por Vittoria Zarattini y José Antonio Olvera. Se emite desde 2011 y narra diversas historias donde se selecciona un dicho y una temática que se aplican a situaciones de la vida real.

Violencia familiar, crisis económica, crecimiento personal, cosplay, dignidad de las mujeres y homosexualidad son algunos de los temas que se tocan. La tira se desarrolla en la Ciudad de México, en una cafetería llamada "El Dicho", propiedad de Don Tomás. Él recibe ayuda de su nieta Isabel y sus empleados Poncho y Marieta. Los capítulos se centran en los clientes.

Como dice el dicho se emite en Las Estrellas

Según Nielsen IBOPE México, el jueves 27 de junio, Las Estrellas ganó la pelea por el rating. Como dice el dicho fue visto por 444 mil personas; mientras que Acércate a Rocío, en Azteca UNO, llegó a 225 mil televidentes.