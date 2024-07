IA: el retrato súper realista y curvilíneo de uno de los personajes de League of Legends

La inteligencia artificial no deja de sorprender a los fans de League of Legends. Esta herramienta no solo muestra las mejores combinaciones y estrategias para ganar tus batallas, sino que presenta los mejores retratos realistas de los personajes. Esto sucedió con Gwen.

League of Legends es un videojuego de lucha. Cada participante debe jugar con un equipo e intentar derrotar al enemigo. Para esto deberá elegir campeones, es decir, personajes de League of Legends. Ellos tienen personalidad y poderes únicos que si se combinan estratégicamente pueden ganar miles de batallas.

¿Quién es Gwen de League of Legends?

Gwen de League of Legends. Foto: LOL.

Uno de estos personajes es Gwen. Muchos la describen como un personaje intrigante y único. Apareció por primera vez en 2021 y su apodo es La costurera consagrada. Sus habilidades, historia y diseño virtual único captaron la atención del público rápidamente. En poco tiempo, los fans de League of Legends notaron que Gwen podía ser un verdadero tesoro.

Gwen era una muñeca creada por Isolde, esposa de Virgo. Luego de la muerte de la mujer, Virgo fue a la ruina y Gwen cobró vida gracias a la magia. La muñeca cobró vida para cumplir una misión: combatir el dolor y la oscuridad que siempre persiguieron a su adorada Isolde.

Retrato hecho por IA

Así se vería Gwen en la vida real, según la inteligencia artificial. Foto: Archivo.

El diseño de Gwen es único. Ella tiene el cabello azul, un vestido con costuras a la vista y tijeras gigantes que usa como armas. Este personaje está inspirado en las muñecas de trapo. La inteligencia artificial tomó a este personaje y le dio vida. La imagen muestra a una muchacha con un parecido claro al personaje.