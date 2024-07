El arriesgado cambio de look con el que sorprendió Justin Bieber

Justin Bieber es un cantante internacional que siempre por algún motivo es noticia. En el 2022 pasó un duro momento cuando fue diagnosticado con una enfermedad que paralizó la mitad de su rostro. Se trató de un virus que afectó el nervio facial que está cerca del oído, lo que afectó bastante al artista.

Ahora, Justin Bieber vive un momento de felicidad porque será padre por primera vez. Pero ese no es el único cambio del cantante, sino que ahora sorprendió con un look donde se lo puede ver con la barba larga y el pelo más largo. Sus fanáticas y fanáticos se sorprendieron con esta nueva imagen del artista y no pararon de comentar las publicaciones de Instagram.

En esta ocasión Justin Bieber se dejó una prominente barba, además de dejar crecer su pelo. Los comentarios no tardaron en llegar con halagos y también con críticas hacia el nuevo look del cantante. El cantante subió varias imágenes con distintos planos de su barba que hicieron opinar a más de uno.

Le creció el pelo y la barba. Fuente: Instagram.

"Afeitate la maldita barba"; "Ya no es un bebé"; "Tom Hanks en 'El Náufrago'", esos fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en las redes. Lo cierto es que Justin Bieber sigue manteniendo su perfil bajo y está enfocado en su futura paternidad que lo tiene muy entusiasmado.

Justin Bieber fue descubierto en el año 2008 por el ex ejecutivo de la industria musical, Scooter Braun. Este hombre descubrió el talento del canadiense cuando estaba viendo unos videos en Youtube donde el joven interpretaba a sus músicos favoritos en la guitarra. Con el tiempo, Braun se convirtió en su manager y en el año 2009, cuando tenía 15 años, Bieber publicó su primer sencillo.