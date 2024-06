¿Estas de acuerdo? Evaluna explicó por qué no quiso regalos en el baby shower de su segundo hijo con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry están más enamorados que nunca y a la espera de su segundo hijo, Amaranto. La cantante lleva un embarazo de siete meses y organizó un “blessing” en lugar del tradicional baby shower que se realiza habitualmente. En una entrevista explicó los motivos de esta decisión.

El motivo por el que no quiso regalos fue explicado por la misma Evaluna Montaner: “Estamos en el ‘blessing’ de Amaranto, no le decimos baby shower, porque a mí no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé o a la bebé y sean regalos que quizás después se pierdan”, señaló la hija del cantante Ricardo Montaner.

Pero el verdadero secreto de este evento que organizó la madre de Evaluna Montaner es que en esta ocasión los invitados no llevaron regalos, sino que escribieron las virtudes que quieren que tenga Amaranto en su vida. Después las colgarán en un árbol cuando la futura madre esté dando a luz.

En la dulce espera. Fuente: Instagram.

Por otra parte, tiempo atrás Camilo Echeverry sorprendió cuando contó un accidente que tuvo su pareja, Evaluna Montaner. La joven se cayó de una hamaca cuando estaba con su pequeña primogénita, Índigo. Fue una situación de pánico, pero afortunadamente no pasó nada grave.

Se espera que el bebé de Evaluna Montaner y de Camilo nazca en la segunda semana de julio, por lo que los fanáticos de la pareja especulan con que podría ser de Cáncer. También el parto será natural como ocurrió con la primera hija de los famosos. Todos están ansiosos esperando las buenas noticias.