Las técnicas que aplica Maryl Streep para mantenerse jovial

Maryl Streep es una de las actrices más reconocidas del mundo cinematográfico. Con el correr de los años se convirtió en un ícono de la moda, una leyenda con cada papel que interpretó en distintas películas y enamoró con su personalidad crítica. Actualmente, tiene 74 años y logra impresionar en cada alfombra roja que asiste.

El pasado 14 de mayo fue reconocida en el Festival de Cannes. La actriz impresiona con su maquillaje natural y su joven rostro pasados los 60. Por este motivo, muchos de sus seguidores se preguntan cuáles son los tips que sigue.

Meryl Streep es una de las mujeres más influyentes de Hoolywood.

Cuáles son los tips de belleza de Maryl Streep para mantenerse jovial

Más de una vez, Maryl Streep aseguró que “la belleza y el atractivo no se basan en un número, sino en la inteligencia, el sentido del amor y con cuánto interés y curiosidad ves la vida”.

"Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida: O las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado; Y tampoco las bolsas de mis ojos: en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas", reveló

Algunas de las frases más célebres que brindó fue: "Debes aceptar que vas a envejecer. La vida es valiosa y cuando has perdido a mucha gente te das cuenta de que cada día es un regalo. Para las mujeres jóvenes, diría que no se preocupen tanto por su peso. Las chicas pasan demasiado tiempo pensando en eso, y hay cosas mejores. Para los jóvenes, hombres y mujeres, lo que te hace diferente o raro, esa es tu fuerza. Antes yo solía odiar mi nariz. Ahora no. Está bien".

Maryl Streep estará presente en el estreno mundial de 'Dream Requiem' de Rufus Wainwright en París

Por otro lado, la actriz presentará la obra musical Dream Requiem. La obra está a cargo de Rufus Wainwright que se estrenará el 14 de junio en París. El cantautor canadiense Wainwright indicó en X (ex Twitter) que “está más que emocionado y agradecido de informar que Meryl Streep actuará en el estreno mundial de mi 'Dream Requiem' .

De acuerdo a un comunicado de prensa sobre Dream Requiem, la obra surgió de “dos experiencias dramáticas que ocurrieron en 2020 con la pandemia de Covid - 19 y los incendios de California”. Además, El Réquiem' de Verdi fue una referencia importante para Wainwright, que ya sumó a la ópera a su música pop e incluso ha escrito dos óperas, 'Prima donna' y 'Hadrian'.

El espectáculo forma parte de las últimas colaboraciones de Wainwright, que sumaron a artistas destacados como Elton John, Miley Cyrus, Boy George y Sting.