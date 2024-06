Florencia Peña compartió un álbum de fotos posando con un vestido de transparencias

Florencia Peña vive uno de los mejores momentos de su carrera, la actriz luce espléndida a los 49 años y así lo demostró en su último álbum de fotos que compartió para sus 6,3 millones de seguidores. Las fotografías se llenaron de me gusta y halagos "Que bella y talentosa", "Hermosa siempre Flor", pusieron sus fans en la publicación.

La actriz que encarbana a la graciosa "Moni Argento" brindó una entrevista para la Revista Caras en la que confesó muchísimas intimidades, además que asistió con un vestido de transparencias de red con detalles shiny, escote halter y corte ultra ceñido que se llevó todas las miradas.

Florencia Peña fue tapa de la revista Caras y brindo una estrevista profunda. Foto: @flor_de_p

En la entrevista que le brindó a Héctor Maugeri de Caras, Flor Peña decidió abrir su corazón y contar varias intimidades de su pasado y su presente. Reveló el vínculo que mantiene con su padre e hijo y habló sobre una infancia marcada por la enseñanza religiosa y el bullying. "Me peleaba mucho contra los mandatos religiosos. De hecho, no soy religiosa. Creo en el universo, la energía más allá de nosotros y en lo tangible. No creo en el Dios católico", se puede leer.

Con respecto al nacimiento de su hijo Toto, la actriz reveló que no fue buscado y que en el momento de concebirlo ella tenía un Dipositivo Intrauterino que la protegía. Flor Peña contó que tuvo a su hijo a los 28 años y que igualmente "Toto supo desde la panza que era un bebito amado"

Florencia Peña luce espectacular a sus 49 años. Foto: @flor_d_p

Con otras intimidades que la actriz decidió compartir con su público, Flor Peña demuestra ser una persona disruptiva y carismática como acostumbra a mostrarse.