Netflix: la miniserie basada en hechos reales que se encuentra entre las más vistas

Netflix no para de sumar éxitos a su catálogo y recientemente agregó varias producciones basadas en hechos reales. Este tipo de miniseries y películas documentales causan furor en los usuarios. No sólo porque muestra hasta dónde es capaz de llegar el humano en ciertas ocasiones por avaricia, sino también porque demuestran el poder de persuasión y convencimiento que tienen algunas personas.

En producciones “recién llegadas” a la plataforma encontramos “El vendedor de ilusiones”, caso real que muestra a Leonardo Cositorto, actualmente preso por ser la cabeza de una estafa piramidal que llegó a tener a más de 80000 miembros en todo el mundo. Y en esta tónica, también podemos ver "Bailar para el diablo: La secta de 7M en Tiktok” que se encuentra entre las más vistas.

Detrás de una cuenta de TikTok se esconde una oscura secta y muchos secretos. Foto: Netflix

En esta miniserie documental de tres capítulos vamos a adentrarnos en un escalofriante mundo detrás de una cuenta de TikTok. Aunque “7M Films”, como se llama la empresa, no solamente es esto, detrás se encuentra un hombre llamado Robert Shinn que se presenta como representante, mentor y predicador de jóvenes bailarines. Hasta acá no hay nada oscuro, pero la verdad no tarda en destaparse.

Este hombre capta a bailarines a través de TikTok y los persuade para desconectarlos de sus familias y usarlos en infinidad de negocios para todo tipo de marcas. En la miniserie de Netflix, el documentalista Derek Doneen indaga en las historias de las Wilking y rastrea la historia de la Iglesia Shekinah.

La miniserie destaca las historias reales de bailarines que están o estuvieron en la secta. Foto: Netflix

Cumpliendo todas las características de un líder de secta, el documental destapa que Robert Shinn exige a quienes están en su iglesia entregar la mayor parte de sus ingresos, además los obliga a asistir a sesiones para estudiar la Biblia. Sin dudas, una miniserie digna de maratonear el fin de semana.