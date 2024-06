Netflix: ¿cuándo es el estreno de la cuarta temporada de Emily en París?

Emily in Paris fue una de las series más vistas en Netflix. Tras finalizar la tercera y cuarta temporada, las especulaciones de los fans no pararon sobre cómo terminará la vida laboral y amorosa de Emily.

Ahora, muchos seguidores de la historia se preguntan cuándo es el estreno. Lily Collins volverá a su papel de Emily con una cuarta entrega a Netflix el 15 de agosto de 2024.

Emily in Paris regresa a Netflix con una cuarta temporada.

Cómo continúa la historia de Emily in Paris en la cuarta temporada

El final de la tercera temporada termina con muchas dudas luego de que Emily se entera de que Camille está embarazada de Gabriel. Alfie confirma el romance entre Emily y Gabriel.

Por otro lado, Sylvie tendrá líos matrimoniales y Mindy y el grupo se preparan para Eurovisión, a pesar de las dificultades financieras. Si bien todas las temporadas transcurrieron en la ciudad de París, esta vez, Emily se mudará a Roma, por lo tanto, habrá nuevos escenarios. Días atrás, Lily Collins mostró las primeras fotos de la temporada en su cuenta personal de Instagram y los increíbles looks que usará a medida que transcurran los capítulos.

"Emily in Paris está cayendo miradas!! Es un placer para mí FINALMENTE compartir un primer vistazo a la cuarta temporada. Con cada nueva temporada surgen nuevas opciones de moda y el guardarropa de invierno de Emily no la decepcionará. Espero que esto te emocione tanto como a mí por el 15 de agosto...", señaló la protagonista en su cuenta de Instagram.

Emily tendrá nuevos retos en la cuarta temporada.

Por su parte, los fans especularon sobre la historia entre los amores de Emily, algunos de los comentarios fueron: “Ojalá no quede con Gabriel, ojalá no”, “Necesito que quede sola, ella no merece a Alfi y Gabriel no la merece a ella”, “Por mi estabilidad emocional necesito que quede con Alfie”,

Incluso, el creador de la ficción televisiva, Darren Star publicó, adelantó un poco de lo que se verá en la cuarta entrega: “Emily se encuentra con una agenda de viajes muy ocupada en la temporada 4 de Emily en París. Desde los Alpes franceses hasta las plazas de Roma, los espectadores experimentan de forma vicaria increíbles nuevas locaciones a través de los ojos de Emily. Esperen nuevos personajes, mucho más drama, romance y un nuevo idioma por intentar dominar”.

Quiénes estarán en la cuarta temporada de “Emily in Paris” en Netflix

Philippine Leroy-Beaulieu volverán como Sylvie, a Ashley Park como Mindy y a Camille Razat como Camille. También, regresará a la pantalla Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antonie Lambert), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie) y Kate Walsh (Madeline).