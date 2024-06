Nati Jota sabe bien cómo llevarse todas las miradas frente al espejo

Nati Jota fue una de las primeras que se animó al formato streaming. "Fuimos creciendo todos juntos, y también aprendiendo. No es que me sentí cómoda de inmediato; ni me acuerdo cómo habrá sido el primer programa de Nadie dice nada, que fue por Zoom. Pero lo fuimos desarrollando todos juntos, al aire", reconoció en una entrevista a Perfil.

Y agregó: "Con LuzuTV tuvimos que generar un hábito al que poca gente estaba acostumbrado. En eso Nico (Occhiato) fue un visionario. Y supongo que le debía gustar mi manera de comunicar, me habrá visto en redes o en ESPN. Siempre le voy a estar agradecida, vio en mí algo que ni yo había visto".

Hoy, trabaja en OLGA, el canal que lidera Migue Granados. "Aprendí mucho en Luzu y me llevé miles de herramientas: desde cómo soy yo al aire hasta cómo manejar un programa. Pero siento que Olga me pone en otro rol con otra gente, con ciertas diferencias desde el armado del programa o lo que queremos hacer", señaló Nati Jota.

Nati Jota en OLGA

Sobre el formato radio-streaming, indicó: "Lo mejor que tiene es que podemos hablarle a gente de nuestra generación que hoy no consume tanto la tele. A mí la tele me gusta para verla y para trabajar, pero las últimas veces que participé, sentí que no le hablaba a gente de mi edad. Y un poco mi fuerte es hablar de cosas que les pasan a las personas de mi edad".

En Instagram, Nati Jota es muy activa y con frecuencia llama la atención de sus miles y miles de seguidores. Es que ella sabe bien cómo llevarse todas las miradas y ahora lo hizo frente al espejo.