Los motivos por los cuales Miley Cyrus no sabe si quiere tener hijos

Miley Cyrus sorprendió este 2024 los premios en los premios Grammy. Ahora, la cantante realizó una entrevista a la revista W Magazine, donde habló sobre la maternidad a sus 31 años y cómo vive su vida adulta.

"Ahora tengo 31 años y todavía no sé si quiero tener hijos o no", reveló la cantante a la revista. Al mismo tiempo, mencionó que siente que “sus fanáticos son un poco sus hijos de alguna manera”.

En referencia a su vida adulta, Cyrus indicó: “Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: ‘Soy una mujer’”.

La ex estrella de Disney habló sobre su su vida privada, su deseo de ser madre y su relación con Beyonce. Fuente: Archivo.

Cómo es la vida privada de Miley Cyrus y su relación con Beyoncé

Luego de 20 años de su personaje de Hannah Montana a sus 13 años, se convirtió en una de las artistas legendarias de Disney. Actualmente, II Most Wanted, su trabajo junto a Beyonce en COWBOY CARTER, es la decimotercera canción de Cyrus entre las 10 primeras en las listas Billboard Hot 100.

A la hora de hablar de su vida privada y su relación con Beyonce, Miley reveló que tiene una persona con una versión ampliada y realizada, pero al mismo tiempo hay una vida íntima, sagrada y secreta. “A veces me olvido de hablar de cosas que son parte normal de mi día a día, como enviar mensajes de texto con Beyoncé. Creo que es una parte realmente linda de nuestra relación, porque durante los últimos años he restringido mi privacidad y lo que comparto con el público. Ella es igual. Parte de nuestra relación es la seguridad entre nosotros”, contó.

Luego de 20 años de su personaje de Hannah Montana a sus 13 años, se convirtió en una de las artistas legendarias de Disney. Fuente: archivo

Por otro lado, contó que su canción “II Most Wanted” fue alabada siempre por su madre. Beyonce fue junto a ella para hablarle de su música y pensó enseguida sobre su relación. “No tenemos que conseguir un país; somos país. Hemos sido país”. Le dije: "Sabes, entre que tú eres de Texas y yo de Tennessee, muchos de nosotros estaremos en esta canción". Para Beyonce fue un sueño hecho realidad cantar con Miley Cyrus también.

Este año, Miley será premiada en la Ceremonia de Premios Disney Legends de este año por haber "superado los límites de la creatividad, desafiado la sabiduría convencional y roto las restricciones del status quo".

“Trabajé muy duro cuando era niño. No fui al baile de graduación. No fui a bailes. No tuve tanta experiencia social ni tiempo para amigos. A Disney les estaba yendo muy bien con la cantidad de trabajo que yo hacía cuando era niño. No tengo ningún mal presentimiento sobre eso. Es solo la verdad. Y entonces creo que tienen que darme este premio. Estoy emocionado de celebrarlo con los fans”, finalizó Miley Cyrus.