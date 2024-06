Así se veía Lourdes Sánchez a sus 10 años

Cuando era tan solo una niña, Lourdes Sánchez vivió un momento límite en su vida: le diagnosticaron aneurisma. "Tenía siete años y recuerdo que estaba en el colegio, en el recreo. Venía de hacer unas piruetas porque había empezado acrobacia y le estaba mostrando a mis amigas lo que había aprendido", comenzó contando, tiempo atrás, en La Once Diez.

"Cuando entramos al aula, siento que la mano se me cierra sola y tengo retortijones en los brazos, me estaba dando una parálisis en el lado izquierdo", señaló y, Lourdes, agregó. "No me voy a olvidar de mis amigas mirando, tuve una convulsión".

Estuvo con medicación durante tres años y cada tres meses viajaba desde su Corrientes natal hasta Buenos Aires para controles médicos en el Hospital Garrahan. "En una mandan mis estudios a México y en ese transcurso, llega una monjita de Portugal y mi mamá me lleva a verla. Ella me ponía la mano en la cabeza, me rezaba, y así fui tres veces, no me acuerdo su nombre", recordó.

Lourdes Sánchez llama la atención en Instagram

"Cuando vuelven mis estudios de México para ver qué se hacía dijeron que no se veía nada, por obra de Dios desapareció", expresó y agregó: "Nunca más tuve un problema, ni convulsión ni nada más".

En Instagram, Lourdes Sánchez es muy activa y con frecuencia comparte contenido que llama la atención de los internautas. Ahora, se sumó a un desafío y subió una fotografía suya de cuando tenía 10 años. ¡Mirá cómo lucía!