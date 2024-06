¿Te gustó “Ni una más” en Netflix?: esta es la serie juvenil que podes ver en un día y tiene 10 capítulos

"Ni una más" fue uno de los últimos estrenos que lanzó Netflix y logró posicionarse entre las series más vistas de la plataforma. La tira juvenil está basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carre y muestra diferentes problemáticas, algunas de ellas son la violencia sexual y acoso escolar, centrándose en la experiencia de una adolescente que denuncia una agresión en su escuela.

Sin embargo, no es la única ficción juvenil que trata estos temas, dado que aquellos que les gusten estas historias tienen "On My Block", estrenada en la plataforma en el 2018.

On my blog es otra de las series juveniles de Netflix.

¿De qué trata la serie “On my block” en Netflix?

On my Blog sigue las vidas de cuatro amigos adolescentes, Monse, Cesar, Ruby y Jamal, que crecen en un vecindario ficticio llamado Freeridge, en Los Ángeles. Mientras transitan la adolescencia, tratarán temas cómo las relaciones, la escuela y la identidad, también deben enfrentarse a los desafíos únicos de su entorno, que incluyen pandillas, violencia y pobreza.

La serie de Netflix mostrará la verdadera amistad entre los cuatro protagonistas y cómo se apoyan mutuamente en los momentos malos que se les presenta. Incluso, la tira juvenil captará la atención de los jóvenes de forma auténtica, contemporánea, desde la música hasta la moda, y cómo estos aspectos influyen en la identidad de los personajes.

Cada uno de los personajes enfrenta su propio viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal mientras luchan por encontrar su lugar en el mundo. Por otro lado, "On My Block" trata temas como la pobreza, el racismo y la violencia que afectan a la comunidad en la que viven los protagonistas. La serie cuenta con cuatro temporadas de 10 capítulos con una duración de 25 a 30 minutos. La serie de Netflix tiene una calificación de aproximadamente 8 de 10 en IMDB, con los comentarios de los usuarios.

Quiénes forman parte del elenco de On my Black

El elenco de On my Black está compuesta por: