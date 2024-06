Romina Malaspina conquistó corazones con su gran belleza

Romina Malaspina es una de las participantes de Gran Hermano que supo bien cómo aprovechar la exposición que le brindó la famosa casa de TV para abrirse camino en los medios. Ella ingresó al reality, que hoy se emite por Telefe, en 2015, y luego fue parte de otros programas similares.

Romina Malaspina en Instagram

En Chile estuvo en Doble Tentación y la producción la expulsó. ¿El motivo? Agredió físicamente a una compañera. Sucedió que Ocurrió que otra de las concursantes se dirigió hacia la cama de Malaspina para tirarle mostaza en la almohada. Fue allí que se defendió y la golpeó con un almohadón. La secuencia no pasó desapercibida por nadie y terminó afuera del ciclo de TV.

También participó en Supervivientes, la versión española de Survivor. Este ciclo reúne un grupo de personas que es abandonado en una región aislada y debe sobrevivir a condiciones adversas.

En 2020, Malaspina reapareció en la televisión argentina y sorprendió con su cambio físico. Es que pasó por el quirófano y se realizó varios retoques. Además, muchos quedaron impactados por las prendas que lucía para salir al aire.

En la actualidad, Romina Malaspina no está trabajando en TV y llama la atención en sus redes sociales. En Instagram tiene miles de seguidores que llenan sus publicaciones de 'me gusta' y mensajes. Ahora, una vez más, conquistó corazones con su gran belleza. "Buena semana para todos", escribió junto a la imagen que no pasó desapercibida por los internautas.