Peligro en mascotas: por qué tu gato no debería comer queso diaramente

El queso es un alimento común en la vida cotidiana. Presenta una gran fuente de proteínas y calcio para los humanos. Pero también cuenta con un alto contenido de sal y grasa perjudicial para nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿qué ocurre con los gatos?¿Pueden estas mascotas consumirlo?

Evita darle a tu gato alimentos ricos en azúcar. Foto: Archivo.

Las películas y programas de televisión muestran que los gatos son amantes de la leche. El queso es un alimento derivado de la leche. Pero pocos saben que un gato no cuenta con las enzimas necesarias para descomponer los azúcares de ese alimento. Esto significa que permanecen en los intestinos y se fermentan ocasionando problemas intestinales.

Además es un alimento con una gran cantidad de carbohidratos que las mascotas no necesitan y que es mejor evitar. Lo mismo sucede con el queso crema. Su sabor y aroma atraen a los felinos. Y si bien un lamido ocasional no causará problemas, el queso no debe convertirse en un alimento común en su dieta.

¿Qué sucede si mi gato come queso?

Si tu mascota come queso regularmente podría presentar vómitos, diarreas y molestias gastrointestinales como gases. Es importante prestar atención ya que puede ocasionar problemas respiratorios, un sistema inmunológico débil, diabetes, inflamación de piel o enfermedades del tracto urinario.

Las mascotas de 45 días solo deben alimentarse con leche materna. Foto: Archivo.

Para que no suceda esto es importante consultar con un profesional. Ellos son los únicos que pueden aconsejarte y recomendar medicinas para tu mascota. Por eso es importante acudir a una consulta al menos una vez al año y alimentar a tu gato con alimento para felinos.