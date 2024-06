A los 70 años, Cyndi Lauper se retira de los escenarios con una impactante gira mundial

Después de un largo recorrido por el mundo de la música y con una carrera llena de grandes éxitos, la cantante Cyndi Lauper anunció que se retira de los escenarios con una gira mundial. La compositora de “Girls Just Wanna Have Fun” se despedirá con una gira donde recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos.

Se trata del Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour donde Cyndi Lauper comenzará sus shows el 18 de octubre en Montreal y está previsto que termine el 5 de diciembre en el United Center de Chicago. La cantante marcó un antes y un después con sus pelos de colores en la década de los 80, transformándose en una inspiración punk.

Cyndi Lauper tiene una larga trayectoria en el mundo de la música y es conocida también por canciones como "True Colors" y "All Through the Night". Se espera la participación de invitados especiales a lo largo de la gira. Los fanáticos están a la espera de conocer los detalles sobre la venta de entradas.

Un ícono que marcó tendencia. Fuente: Instagram.

Mientras tanto, Cyndi Lauper estrenará este martes 4 de junio un documental sobre su carrera: “Let the Canary Sing”, en Paramount+. En el mismo se narrará “el meteórico ascenso de Lauper al estrellato y su profundo impacto en varias generaciones a través de su música, su estilo punk en constante evolución, su inquebrantable feminismo y su incansable defensa”, según detalla el comunicado de la plataforma.

“A lo largo de los años me han pedido hacer un documental sobre mi vida y trabajo, pero nunca parecía ser el momento adecuado. Hasta ahora”, señaló Cyndi Lauper. “Cuando conocí a Alison Ellwood, supe de inmediato que podía confiar en ella para contar mi historia de manera honesta, lo cual era increíblemente importante para mí, y lo ha logrado”, añadió la estrella de 70 años.