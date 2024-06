Las 4 frases más inspiradoras de Taylor Swift

Taylor Swift se convirtió en una de las cerebritis más escuchadas en los últimos tiempos tras comenzar con su gira mundial The Eras Tour, donde se luce con cada una de sus etapas musicales. Miles de fans disfrutan de sus shows y cantan sus canciones a todo pulmón y hoy en día inspiran a cada una de ellas.

A través de sus temas, la cantante supo conquistar con sus frases y las swifties no tardaron en sentirse identificadas. Si bien tuvo momentos altos y bajos durante su carrera, ella siempre defendió su trabajo, sus letras y, especialmente, su papel como mujer en la industria hasta llegar a lo más alto de ella. Por estos motivos, a continuación, encontrarán las cinco frases más inspiradoras de Taylor Swift.

Taylor Swift logró ser inspiración de los más jóvenes.

Swift empezó su carrera musical cuando tenía apenas 16 años y lanzó su primer álbum en 2006. Si bien la industria musical cambia todo el tiempo, la cantante americana supo adaptar su música a todos los géneros.

Cuáles son las frases más inspiradoras de Taylor Swift

Algunas de las frases más polémicas de Taylor Swift durante su carrera son:

“Nada es permanente. Por eso siempre trato de ser agradecida por cada segundo que tengo la oportunidad de estar haciendo esto a este nivel. Hay una cosa que he aprendido: mi respuesta ante cualquier cosa que ocurra, sea buena o mala, es seguir creando cosas. Seguir haciendo arte. Pero también he aprendido que no tiene sentido intentar 'derrotar a tus enemigos'. La basura se desecha por sí sola cada vez”, Taylor Swift en una entrevista a la ‘Persona del año’ para la revista Time, 2023.

“Cada día trato de recordarme a mí misma lo bueno que hay en el mundo, el amor que he presenciado y la fe que tengo en la humanidad. Tenemos que vivir valientemente para sentirnos realmente vivos, y eso significa no dejarnos gobernar por nuestros mayores miedos”, Taylor Swift en una entrevista para Elle US, 2019.

“La gente sigue diciendo que tienes que perdonar y olvidar. No, no es así. No tienes que perdonar y no tienes que olvidar para poder seguir adelante”, Taylor Swift en una entrevista con CBS Sunday Morning, 2019.

“Tienes que darte el permiso de fallar. Todas mis malas ideas son las que, después, me han llevado a las buenas”, Taylor Swift en el premio innovador en los iHeartRadio Music, 2023.