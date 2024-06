La advertencia del ángel de la guarda para este 4 de junio para Aries, Tauro y Géminis

La astrología le asigna a cada signo un ángel protector que los guiará durante su paso por la tierra. Es por eso que muchos le prestan especial atención al mensaje que traen los seres celestiales que acompañan a las personas. Es importante siempre estar en alerta y escuchar los consejos.

Este 4 de junio el ángel de la guarda tiene un mensaje especial para las personas de Aries, Tauro y Géminis. De alguna manera, estas guías son una voz de la conciencia y alertan sobre situaciones de riesgo o problemas que pueden atravesarse en el futuro. Por eso se recomienda estar atento a las señales que van dando.

Aries

El arcángel Samael les advierte a los de este signo que no se deje llevar por los que siempre le dan la razón porque se trata de personas que a veces no quieren discutir y no profundizan sus ideas. Es por eso que se recomienda escuchar a todos y estar abiertos a las opiniones de otras personas que no sean del entorno de confianza.

Todos los días llega un mensaje revelador. Fuente: Shutterstock.

Tauro

El ángel Hamabiel de Tauro los invita a volar, a cumplir sus sueños, a no quedarse donde no se sientan cómodos. El mensaje especial para este signo es que se animen a romper con las estructuras para adentrarse en un mundo nuevo y desconocido donde verán sus objetivos florecer.

Géminis

El ángel Ambriel les señala a los de este signo que presten atención porque próximamente se develará un secreto familiar que desconocían. Hay que aprender a aceptar las cosas como son y tomarse los problemas de la mejor manera posible. No siempre todo sale como uno desea.