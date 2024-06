El truco casero ideal para limpiar la ropa de lino y no tener que planchar

El lino es una de las prendas más utilizadas en el verano. Se caracteriza por ser una tela liviana, fresca, cómoda, pero al igual que con otras fibras, tiene desventaja de que se arruga al instante. A pesar de todas estas cuestiones, hay un truco que no puede fallar para limpiar la ropa de lino y evitar que se arrugue después.

Se trata del lavado en el lavarropas, todo depende de eso. La limpieza de la ropa es importante debido a que si no se limpia correctamente, lo primero que deben hacer es ver la etiqueta y seguir las indicaciones del fabricante.

Por otro lado, tienen que usar siempre jabón de buena calidad sin lejía, seleccionar la opción de ropa delicada y poner a una temperatura máxima de 30?°C para limpiar la prenda. A la hora de llevarlo a cabo, no hay que cargar el tambor e intentar introducir las prendas de lino lo más extendidas posibles en vez de hacerlas un bollo.

Después, impedir una velocidad de centrifugado alto y obviamente no usar secadora si no desean esa sensación de acantonamiento. Otra alternativa es que la ropa de lino no se arruguen mucho o sufran daños complicados de solucionar, es lavarlas a mano.

No introducir la ropa de lino con otras prendas. Esto va a hacer que las prendas se laven libremente dentro del lavarropas y va a sacar las arrugas.

Cómo limpiar a mano las prendas de lino

En caso de que decidan limpiar la ropa de lino a mano, deberán seguir las siguientes instrucciones: