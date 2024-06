El innovador truco para revivir las plantas rápidamente y protegerlas de las heladas

El invierno trae consigo heladas que pueden ser muy perjudiciales para el jardín si no protejemos con cuidado nuestras plantas. El frío puede romper las membranas celulares y deshidratar los tejidos. Si esto sucede, debemos actuar con rapidez y así, evitar daños que puedan ser irreparables. Los síntomas que veremos son hojas ennegrecidas o marrones.

En este sentido, las bajas temperaturas y heladas se vuelven desafíos para los amantes de la jardinería, pero aunque sea una situación díficil, hay diversos trucos y técnicas para evitar que tus plantas mueran por el frío. En primer lugar, te recomendamos regar la planta. El hielo absorbe la humedad de las hojas y es probable que ésta se encuentre deshidratada.

Las plantas heladas se ven con las hojas ennegrecidas, deshidratadas y quemadas por el frío. Foto: Shutterstock

En segundo lugar, es importante que podés y cortés las hojas que se han visto perjudicadas por las heladas. Sácalas con unas tijeras pero procurando hacer un corte en un ángulo de 45°. Y por último pero no menos importante, no fertilices ni uses ningún abono casero para tus plantas. Debes darle un tiempo a tu planta para que se recupere y no exigirle crear nuevos brotes o florecer.

De la forma que te explicamos anteriormente puedes revivirlas de forma fácil y rápida si ya se vieron afectadas por las bajas temperaturas. Pero si lo que buscás es prevenirlas de las heladas y cuidarlas, hay un innovador truco de jardinería que puede ser muy útil.

Puedes utilizar tela de polipropileno para cubrir las plantas en invierno. Foto: Shutterstock

Consiste en aplicar un "acolchado" para proteger las raíces. Esto lo puedes llevar a cabo con una capa gruesa de corteza, piedras u hojas. Por supuesto, también te recomendamos cubrir las plantas con mallas o telas antiheladas.Además, puedes usar baldes o macetas de plástico para proteger las plantas más pequeñas.