Netflix: la nueva película de acción y venganza que debes ver protagonizada por Jessica Alba

Netflix cuenta con varias ficciones de acción que lograron ser todo un éxito en la plataforma de streaming, una de ellas es Detonantes, el thriller de acción, que actualmente está dentro del Top 10.

La película está protagonizada por Jessica Alba y significa también el regreso de la actriz a las pantallas, luego de un tiempo largo. La ficción está a cargo de Mouly Surya, famoso por actuaciones en Marlina the Murderer in Four Acts, asegura mucha acción y un alto voltaje emocional.

Detonante es la nueva película de Jessica Alba en Netflix. Fuente: Netflix.

De qué trata Detonante en Netflix

La película "Trigger Warning," protagonizada por Jessica Alba, es un thriller de acción lanzado en Netflix. Alba interpreta a Parker, una agente de las Fuerzas Especiales que vuelve a si ciudad donde nació luego del fallecimiento de su padre. Descubre que su padre fue asesinado al descubrir un tráfico de armas manejado por una banda local. Parker luchará contra una banda en una misión de venganza y justicia, usando sus habilidades militares para descubrir la operación y enfrentarse a los responsables?.

La película es excelente para aquellos espectadores que desean ver escenas de persecución, peleas y tiros. La protagonista tendrá el desafío de defender el nombre de su padre y depurar responsabilidades.

Opinión de la crítica de Detonante en Netflix

Aquellas personas que ya vieron Detonante en Netflix, opinaron lo siguiente en Filmffity:

"Una película muy de plataforma en cuanto a que se deja ver pero se queda en un 'sin más'. Sus ecos noventeros hacían desear un pasatiempo con más fuerza (...)”.

"A pesar de los esfuerzos de todos por ofrecer un filme de acción protagonizado por una mujer y que gira en torno a un personaje central que parece un 'Rambo' femenino, resulta alarmantemente familiar."

"Jessica Alba da rienda suelta a su Rambo interior en una película de acción de Netflix sin vida e instantáneamente olvidable".



Quiénes forman parte del elenco de Detonante en Netflix

El elenco de Detonante está compuesto por el siguiente elenco