Mascotas: ¿los gatos tienen hipo?

El gato, al igual que los humanos, tienen hipo. Pero es un comportamiento que no se ve a menudo. Por eso no debes alarmarte si observas que tu compañero animal tiene pequeñas contracciones y emite sonidos extraños. Esto es todo lo que tienes que saber para cuidar a tu mascota.

Hipo en mascotas

El hipo en los gatos no dura mucho tiempo. Aunque si es un comportamiento frecuente debería acudir a un veterinario de confianza. El hipo puede aparecer por varias causas como enfermedades, alergias, trastornos metabólicos, problemas respiratorios, estrés, infecciones, bolas de pelo, entre otras.

También existen otros casos en donde el hipo es provocado por medicamentos inmovilizadores como anestesia o por una alteración nerviosa. Otra causa frecuente es la alimentación de tu mascota. Es probable que sea alérgico a un alimento que le produce gas en el estómago y como respuesta tiene hipo.

¿Qué hacer si tu gato tiene hipo?

Los veterinarios recomiendan ir con calma para no contagiar los nervios a tu mascota. Otros tips son acariciar a tu mascota, controlar la velocidad con la que come su alimento y toma agua, asegurarse de que está bien hidratado, observar si tiene bolas de pelo y mantenerse atento a otros síntomas.

El hipo es un comportamiento impredecible. No se puede evitar pero sí minimizar los riesgos Lo primero es tranquilizar a tu mascota y evitar que coma apresuradamente. Pero en general no hay de qué preocuparse, el hipo es completamente normal y no hará daño a tu gato.