Nati Jota llegó a los 30 y compartió momentos de su gran día en Instagram. Ahora, subió un nuevo álbum de fotos y conquistó miles de corazones. "Vino Franco Massini en torso, se me declaró Edul y me dijeron cosas hermosas mis amigos", comenzó diciendo junto a las imágenes.

El nuevo álbum de fotos de Nati Jota por su cumpleaños número 30

"Además mis papás y mi hermana vinieron de sorpresa y la verdad q soy la niña (señora de 30 ahora) mimada de Olga creo. Gracias a todos, los amo y hasta mayo de 2025 les juro que no robo más con mi cumple. Es que ya q no queda otra que cumplir, vamos a sacarle jugo", expresó Nati Jota.

El cumpleaños de Nati Jota en OLGA

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Reinísima indiscutida, seguí celebrando y disfrutando todo lo que tengas ganas, de eso se trata bebé. Feliz vida", señaló Sofía Jujuy.

Nati Jota es de Tauro y, tal como señala su signo zodiacal, es una persona que cultiva la paciencia y cree en el paso a paso de los procesos. Son seres que trabajan duro por sus objetivos, pero esto no significa que trabajen de más. Sin prisa pero sin pausa. La certeza les da paz y la incertidumbre los amenaza.

Nati Jota en Instagram

Los nacidos bajo este signo también son tercos. Si no le ven sentido a hacer algo, simplemente no lo hacen. Tanto en el trabajo como en la vida personal, si hay una tarea que no les atrae o no les da la gana salir y relacionarse con la gente, no cambiarán de opinión. Una vez que toman una decisión, es muy difícil que otros lo hagan cambiar de opinión.