Shakira sorprende con una nueva mejor amiga: quién es

Shakira sorprendió a todos sus seguidores con una nueva amiga en su cuenta de Instagram. Se trata de Lele Pons, quien siempre admiró todo sus trabajos realizados hasta el momento y ambas aparecen en un video arreglándose las uñas.

Shakira dedicó un hermoso posteo a Pons por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños a mi nueva amiga que tanto me hace reír”. Pons no tardó en responder al posteo de Shakira: "¡El regalo de cumpleaños más especial! ¡Ah! Voy a llorar de felicidad (emoji de llanto) vida loca".

Lele Pons es fan de Shakira desde muy pequeña y fue hermoso compartir una conversación con ella. Además, asistió a todos los conciertos para bailar sus temas más exitosos. Sin embargo, en 2021, el sueño se volvió realidad dado que participó en uno de sus shows.

Al mismo tiempo, Lele Pons le reveló en el video que años atrás celebró con temática de la venezolana. "Todo el mundo se puso la foto tuya, de tu concierto y le pusieron mi cara en tu cuerpo", menciona en el video.

Por su parte, Shakira recordó cuando bailó uno de sus temas en Dancing with the Stars: "Me encantó lo que te pusiste. Me lo voy a copiar para mis conciertos". En noviembre, Lele Pons asistirá al show que 'Shak' dará en Miami como parte del Las Mujeres ya No Lloran World Tour, en donde espera cantar a todo pulmón Nassar.

Lele Pons cumplió 28 años. Fuente: Instagram.

Cómo festejó Lele Pons su cumpleaños

Al mismo tiempo, Lele Pons no tardó en subir a sus redes sociales el festejo de cumpleaños. La cantante realizó un pool part, donde luce sus bikinis, una de ellas es azul con animal print, otra es dorada y una blanca. Luego, en su mano tiene una torta de todos colores. “HAPPY BIRTHDAY TO ME !!!! 28 !!. Feliz cumpleaños a MI ”, indicó en el posteo.

A los instantes, la publicación recibió varios likes y comentarios de famosos, como Tini Stoelssel, quien escribió: “Feliz cumpleaños, mi reina, te quiero tanto”. Evaluna fue otra de las personas que saludo a Pons por su cumpleaños: “Happy birthday beautyyyyyyyyy”.