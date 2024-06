Guía básica para mascotas: cómo acostumbrar a un cachorro a quedarse solo en casa

Enseñar a tu perro a estar solo no es una tarea fácil. Puedo incluir muchos fracasos. Pero lo importante es que no bajes tus brazos. No siempre podrás llevar a tu mascota donde tú quieras (aunque lo desees) y para evitar los malos comportamientos o llantos interminables es mejor que acostumbres a tu perro.

Tu perro necesita paseos matutinos. Foto: Archivo.

Para empezar debes mostrarte firme. Si tu compañero animal nota que lo que dices va en serio, captará la orden rápidamente. También debes mantener una actitud calma. No levantes demasiado la voz. Tu perro puede percibir cómo te sientes y a partir de ello es cómo te tratará.

Tips para enseñar a tu mascota

Cuando lleves el cachorro a casa empezará el entrenamiento. Los primeros días servirán para marcar espacios y conocer todo el lugar. No hay que acostumbrarlo a que siempre habrá compañía humana. Incluso estos consejos servirán para quienes vuelven de vacaciones y deben dejar a su perro solo nuevamente.

Puedes dejarle un juguete para que se entretenga. Foto: Archivo.

El aprendizaje será progresivo, no esperes resultados inmediatos. En los primeros días evita mostrar signos evidentes como buscar llaves, abrigos o despedirte de tu mascota. Si el tutor siente culpa, el perro lo sentirá y despertará ansiedad en él. Es mejor ir con buena cara.

No llenes el tazón de tu perro como si te fueras de casa por 15 días. Tampoco lo acaricies por 10 minutos ya que el sentimiento de abandono será más fuerte. Evita irte a escondidas, tu perro necesita normalizar que te irás de casa algunas horas. Si sigues estos tips será más fácil dejar a tu mascota sola.